Микаил Джаббаров: С начала года заключены около 26 тыс. новых трудовых договоров
Микаил Джаббаров: С начала года заключены около 26 тыс. новых трудовых договоровС начала года в Азербайджане заключены около 26 тыс. новых трудовых договоров, из них более 23 тыс. – в ненефтегазовом частном секторе.
С начала года в Азербайджане заключены около 26 тыс. новых трудовых договоров, из них более 23 тыс. – в ненефтегазовом частном секторе.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".
По его словам, число трудовых договоров в ненефтегазовом частном секторе превысило показатель в госсекторе (без учета нефтегазовой отрасли) на 59 тыс. При этом доля заключенных в ненефтегазовом частном секторе договоров составила более 50% от общего числа.
"С 2019 года, после начала реформ, направленных на легализацию рабочих мест, число трудовых договоров между работниками и работодателями увеличилось более чем на 432 тыс., а в ненефтегазовом частном секторе - более чем на 381 тыс.", - говорится в публикации.
Since the beginning of this year, approximately 26,000 #laborcontract-s have been signed in the labor market, with over 23,000 recorded in the private sector of the #nonoil and #gas industry. The number of contracts signed in the private sector of the non-oil and gas #industry to… pic.twitter.com/rM5YGI2zqf