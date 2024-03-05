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Микаил Джаббаров: С начала года заключены около 26 тыс. новых трудовых договоров

Микаил Джаббаров: С начала года заключены около 26 тыс. новых трудовых договоров С начала года в Азербайджане заключены около 26 тыс. новых трудовых договоров, из них более 23 тыс. – в ненефтегазовом частном секторе.
Бизнес
5 марта 2024 г. 12:47
Микаил Джаббаров: С начала года заключены около 26 тыс. новых трудовых договоров

С начала года в Азербайджане заключены около 26 тыс. новых трудовых договоров, из них более 23 тыс. – в ненефтегазовом частном секторе.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, число трудовых договоров в ненефтегазовом частном секторе превысило показатель в госсекторе (без учета нефтегазовой отрасли) на 59 тыс. При этом доля заключенных в ненефтегазовом частном секторе договоров составила более 50% от общего числа.

"С 2019 года, после начала реформ, направленных на легализацию рабочих мест, число трудовых договоров между работниками и работодателями увеличилось более чем на 432 тыс., а в ненефтегазовом частном секторе - более чем на 381 тыс.", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Number of labor contracts in Azerbaijan reaches almost 26,000, Economy Minister says
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Bu il əmək müqavilələrinin sayı 26 minə qədər artıb"

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