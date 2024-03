Микаил Джаббаров: С начала года заключены около 26 тыс. новых трудовых договоров

С начала года в Азербайджане заключены около 26 тыс. новых трудовых договоров, из них более 23 тыс. – в ненефтегазовом частном секторе.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, число трудовых договоров в ненефтегазовом частном секторе превысило показатель в госсекторе (без учета нефтегазовой отрасли) на 59 тыс. При этом доля заключенных в ненефтегазовом частном секторе договоров составила более 50% от общего числа.

"С 2019 года, после начала реформ, направленных на легализацию рабочих мест, число трудовых договоров между работниками и работодателями увеличилось более чем на 432 тыс., а в ненефтегазовом частном секторе - более чем на 381 тыс.", - говорится в публикации.