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Микаил Джаббаров: С 2019 года в ненефтегазовом секторе создано 350 тыс. рабочих мест

Микаил Джаббаров: С 2019 года в ненефтегазовом секторе создано 350 тыс. рабочих мест В ненефтегазовом секторе Азербайджана с 2019 года создано 350 тыс. новых рабочих мест.
Бизнес
15 ноября 2023 г. 11:18
Микаил Джаббаров: С 2019 года в ненефтегазовом секторе создано 350 тыс. рабочих мест

В ненефтегазовом секторе Азербайджана с 2019 года создано 350 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Бакинском форуме устойчивого развития.

"Это означает 70 тысяч рабочих мест в год, что в разы превышает число закрытых рабочих мест. Все это результат целенаправленных шагов, предпринятых для развития частного ненефтегазового сектора в Азербайджане", - отметил он.

За последние 20 лет валовой внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане вырос в реальном выражении в 4 раза, а ВВП на душу населения - в 3,2 раза, добавил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: 350,000 new jobs created in non-oil and gas sector since 2019
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "2019-cu ildən bəri qeyri-neft-qaz sektorunda 350 min yeni iş yeri yaradılıb"

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