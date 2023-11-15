Микаил Джаббаров: С 2019 года в ненефтегазовом секторе создано 350 тыс. рабочих мест

В ненефтегазовом секторе Азербайджана с 2019 года создано 350 тыс. новых рабочих мест.

В ненефтегазовом секторе Азербайджана с 2019 года создано 350 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Бакинском форуме устойчивого развития.

"Это означает 70 тысяч рабочих мест в год, что в разы превышает число закрытых рабочих мест. Все это результат целенаправленных шагов, предпринятых для развития частного ненефтегазового сектора в Азербайджане", - отметил он.

За последние 20 лет валовой внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане вырос в реальном выражении в 4 раза, а ВВП на душу населения - в 3,2 раза, добавил министр.