Микаил Джаббаров: Развитие и восстановление Карабаха будет проходить в 4 этапа

Для обеспечения комплексного подхода к восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий предусматривается проведение мероприятий в четыре этапа

Меры, осуществляемые государством в направлении восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий, а также экономический потенциал этих районов создадут основу для привлечения новых местных и иностранных инвестиций в Азербайджан, особенно в ненефтяной сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на проходящем в видеоформате совещании, посвященном итогам 2020 года, под председательством президента Ильхама Алиева.

“Для обеспечения комплексного подхода к восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий предусматривается проведение мероприятий в четыре этапа. На начальном этапе включается решение вопросов управления и безопасности, инфраструктуры, а на последующих-функционирования социальных служб, перестройки и развития экономики", - сказал Джаббаров.

По его словам, предлагается широко использовать государственно-частное партнерство в реализации инвестиционных проектов по строительству дорожно-транспортной, коммунальной инфраструктуры, прокладке ирригационной и мелиоративной систем, производства традиционной и альтернативной энергии, а также ввести особый льготный экономический режим на освобожденных от оккупации территориях с целью стимулирования экономической активности.