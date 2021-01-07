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Микаил Джаббаров: Развитие и восстановление Карабаха будет проходить в 4 этапа

Микаил Джаббаров: Развитие и восстановление Карабаха будет проходить в 4 этапа Для обеспечения комплексного подхода к восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий предусматривается проведение мероприятий в четыре этапа
Бизнес
7 января 2021 г. 12:50
Микаил Джаббаров: Развитие и восстановление Карабаха будет проходить в 4 этапа
Микаил Джаббаров

Меры, осуществляемые государством в направлении восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий, а также экономический потенциал этих районов создадут основу для привлечения новых местных и иностранных инвестиций в Азербайджан, особенно в ненефтяной сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на проходящем в видеоформате совещании, посвященном итогам 2020 года, под председательством президента Ильхама Алиева.

“Для обеспечения комплексного подхода к восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий предусматривается проведение мероприятий в четыре этапа. На начальном этапе включается решение вопросов управления и безопасности, инфраструктуры, а на последующих-функционирования социальных служб, перестройки и развития экономики", - сказал Джаббаров.

По его словам, предлагается широко использовать государственно-частное партнерство в реализации инвестиционных проектов по строительству дорожно-транспортной, коммунальной инфраструктуры, прокладке ирригационной и мелиоративной систем, производства традиционной и альтернативной энергии, а также ввести особый льготный экономический режим на освобожденных от оккупации территориях с целью стимулирования экономической активности.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Development and restoration of Karabakh will be possible in 4 stages
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Qarabağın inkişafı və bərpası 4 mərhələdə olacaq”

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