Микаил Джаббаров: Развитие государственно-частного партнерства дает эффективные результаты

Развитие государственно-частного партнерства в Азербайджане дает эффективные результаты в направлении стимулирования предпринимательской деятельности.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".
Он отметил, что в отчете Всемирного экономического форума о глобальном общественном влиянии правительственных технологий особо подчеркнуты проекты государственно-частного партнерства в Азербайджане и успехи в цифровизации экономики.
"Отмечены экономическая эффективность и социальная польза, стратегические бизнес-возможности, участие частного сектора в реализации государственных услуг. Укрепление доверительной среды между государством и предпринимателями увеличивает частные инициативы и инвестиционные вложения", - написал министр.
Dünya İqtisadi Forumunun (@wef) hökumət texnologiyalarının qlobal ictimai təsiri ilə bağlı hesabatında #Azərbaycan-da dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihələri, #iqtisadiyyat-ın rəqəmsallaşması üzrə əldə edilmiş uğurlar xüsusi vurğulanıb: