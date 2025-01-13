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Микаил Джаббаров: Развитие государственно-частного партнерства дает эффективные результаты

Микаил Джаббаров: Развитие государственно-частного партнерства дает эффективные результаты
Бизнес
13 января 2025 г. 15:31
Микаил Джаббаров: Развитие государственно-частного партнерства дает эффективные результаты

Развитие государственно-частного партнерства в Азербайджане дает эффективные результаты в направлении стимулирования предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

Он отметил, что в отчете Всемирного экономического форума о глобальном общественном влиянии правительственных технологий особо подчеркнуты проекты государственно-частного партнерства в Азербайджане и успехи в цифровизации экономики.

"Отмечены экономическая эффективность и социальная польза, стратегические бизнес-возможности, участие частного сектора в реализации государственных услуг. Укрепление доверительной среды между государством и предпринимателями увеличивает частные инициативы и инвестиционные вложения", - написал министр.

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Версия на английском языке Minister: Developing public-private partnerships enhances entrepreneurship in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığının inkişafı effektiv nəticə verir"

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