Микаил Джаббаров рассказал об инвестиционных планах Азербайджана

В следующем году основными приоритетами правительства Азербайджана будут реформы и развитие коннкурентоспособной среды.

В следующем году основными приоритетами правительства Азербайджана будут реформы и развитие коннкурентоспособной среды.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе презентации Германо-Азербайджанской торговой палатой ежегодного отчета "Иностранный бизнес в Азербайджане: Деловой климат - Обзор 2021".

"Сегодня в стране все еще есть много потенциала для инвестиций в различные сектора экономики", - сказал министр, пригласив иностранные компании к участию в проектах, в том числе на освобожденных территориях Азербайджана.

По его словам, в Карабахе также ожидается создание специализированных экономических зон.

"В промышленных парках будут применены поощрительные меры для экспортно-импортных операций, таможенные и налоговые льготы, что в свою очередь, позволит в будущем способствовать увеличению ненефтяного экспорта страны", - сказал М.Джаббаров, добавив, что экспорт товаров этого сегмента планируется увеличить до 2,2 млрд долларов США.

Он также рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

"Безусловно пандемия повлияла на то, как ведется бизнес во всем мире. Особенно последние полтора года были трудными для всех, сейчас пришло время понять, какие из планов были успешно реализованы. Для Азербайджана же прошлый год связан не только пандемией, но и освобождением своих земель",- сказал он.

По его словам, всем известны усилия Азербайджана по поддержке частного сектора в сложные времена, в том числе, прямые инвестиции и меры по социальной поддержке населения. Многие из инициатив все еще действуют. "Сегодня мы рады сказать, что бизнес в стране отреагировал на меры со стороны государства позитивно, и заметен хороший процесс восстановления экономики. В стране наблюдается рост ВВП, а также экспорта", - сказал министр.

В результате предпринятых мер, за 8 месяцев текущего года налоговые сборы выросли на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 23% превышает прогнозный показатель.