Микаил Джаббаров проведет стажировку для победителей второго конкурса ”Yüksəliş"

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках программы менторства проведет стажировку для победителей второго конкурса "Юкселиш" (Восхождение) Наргиз Балакишиевой и Нихада Мансимзаде.

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках программы менторства встретился с победителями второго конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) Наргиз Балакишиевой и Нихада Мансимзаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

М.Джаббаров поздравил победителей конкурса с достижениями и подчеркнул его значение в их дальнейшем развитии. Министр рассказал о работе, которая будет проводиться в рамках программы менторства, дал победителям рекомендации по повышению их знаний и навыков в области управления и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.