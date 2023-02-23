О нас

Микаил Джаббаров проведет стажировку для победителей второго конкурса ”Yüksəliş"

Микаил Джаббаров проведет стажировку для победителей второго конкурса ”Yüksəliş" Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках программы менторства проведет стажировку для победителей второго конкурса "Юкселиш" (Восхождение) Наргиз Балакишиевой и Нихада Мансимзаде.
Бизнес
23 февраля 2023 г. 12:03
Микаил Джаббаров проведет стажировку для победителей второго конкурса ”Yüksəliş

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках программы менторства встретился с победителями второго конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) Наргиз Балакишиевой и Нихада Мансимзаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

М.Джаббаров поздравил победителей конкурса с достижениями и подчеркнул его значение в их дальнейшем развитии. Министр рассказал о работе, которая будет проводиться в рамках программы менторства, дал победителям рекомендации по повышению их знаний и навыков в области управления и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani economy minister to conduct internship for winners of second ‘Ascent’ competition
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov ikinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qaliblərinə təcrübə keçəcək

Экслюзивные новости

Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi