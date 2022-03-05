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Микаил Джаббаров примет граждан в Губе

Микаил Джаббаров примет граждан в Губе Министр экономики Микаил Джаббаров 11 марта примет в Губе граждан Губинского и Гусарского районов.
Бизнес
5 марта 2022 г. 17:34
Микаил Джаббаров примет граждан в Губе
Микаил Джаббаров

Министр экономики Микаил Джаббаров 11 марта примет в Губе граждан Губинского и Гусарского районов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Прием граждан состоится с 11:00 в административном здании территориального налогового управления № 3 (Адрес: город Губа, Ени керпю, 1).

Граждане могут записаться на прием через колл-центр “195” Министерства экономики или на официальном сайте (https://e-services.economy.gov.az/murac/seyyarQebulForm.aspx).

Регистрация на прием заканчивается в 18:00 10 марта 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Qubada vətəndaşları qəbul edəcək

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