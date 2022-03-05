Микаил Джаббаров примет граждан в Губе

Министр экономики Микаил Джаббаров 11 марта примет в Губе граждан Губинского и Гусарского районов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.
Прием граждан состоится с 11:00 в административном здании территориального налогового управления № 3 (Адрес: город Губа, Ени керпю, 1).
Граждане могут записаться на прием через колл-центр “195” Министерства экономики или на официальном сайте (https://e-services.economy.gov.az/murac/seyyarQebulForm.aspx).
Регистрация на прием заканчивается в 18:00 10 марта 2022 года.