Микаил Джаббаров примет граждан в Губе

Министр экономики Микаил Джаббаров 11 марта примет в Губе граждан Губинского и Гусарского районов.

Министр экономики Микаил Джаббаров 11 марта примет в Губе граждан Губинского и Гусарского районов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Прием граждан состоится с 11:00 в административном здании территориального налогового управления № 3 (Адрес: город Губа, Ени керпю, 1).

Граждане могут записаться на прием через колл-центр “195” Министерства экономики или на официальном сайте (https://e-services.economy.gov.az/murac/seyyarQebulForm.aspx).

Регистрация на прием заканчивается в 18:00 10 марта 2022 года.