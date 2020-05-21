Министр экономики пригласил компании США расширить инвестиции в Азербайджан

Микаил Джаббаров https://report.az/storage/news/17a679fc39b6e76330f1318bc1209ce6/b42fa67c-65ff-48f2-bd01-92f58557b57e_292.jpg

Министр экономики Микаил Джаббаров рассказал участникам о благоприятной бизнес- и инвестиционной среде в стране, работе по продвижению иностранных инвестиций и пр. в ходе встречи, организованной Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) совместно с Американской торговой палатой в Азербайджане (AmChamAzerbaijan) в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Говоря об экономическом сотрудничестве с США, министр отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии торгово-экономических связей с Соединенными Штатами и предпринимает важные шаги в направлении расширения сотрудничества.

Отмечено, что в различных сферах экономики Азербайджана, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг и прочих, действуют 257 американских компаний. Наши страны успешно сотрудничают и в сфере инвестиций. Так, объем инвестиций США в Азербайджан составил 14 млрд долларов США, из них 12,8 млрд долларов США в нефтегазовом секторе экономики. Тем самым США являются вторым по величине инвестором в Азербайджане.

Микаил Джаббаров отметил, что одной из основных целей в постпандемическом периоде является реализация новой модели экономического роста. Среди приоритетных направлений развития в Азербайджане - сфера строительства, горнодобывающий и нефтехимический секторы, цифровая экономика, транспорт, торговля и логистика, телекоммуникации, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, туристический сектор.

Министр экономики пригласил американские компании рассмотреть инвестиционные возможности в этих сферах.