Микаил Джаббаров пригласил итальянские компании к активному сотрудничеству с Азербайджаном

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем министра по вопросам экологического перехода Италии Ваннией Гава, которая находится с визитом в нашей стране для участия в VIII заседании министров в рамках Консультативного совета

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем министра по вопросам экологического перехода Италии Ваннией Гава, которая находится с визитом в нашей стране для участия в VIII заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, министр отметил успешное развитие сотрудничества между нашими странами, важное значение в расширении связей визитов глав государств, проводимых переговоров.

Было подчеркнуто, что визит президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года дал серьезный импульс развитию двусторонних отношений.

На встрече было подчеркнуто о благоприятном инвестиционном и бизнес-климате Азербайджана, итальянские компании были приглашены к активному сотрудничеству.