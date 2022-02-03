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Микаил Джаббаров пригласил итальянские компании к активному сотрудничеству с Азербайджаном

Микаил Джаббаров пригласил итальянские компании к активному сотрудничеству с Азербайджаном Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем министра по вопросам экологического перехода Италии Ваннией Гава, которая находится с визитом в нашей стране для участия в VIII заседании министров в рамках Консультативного совета
Бизнес
3 февраля 2022 г. 19:09
Микаил Джаббаров пригласил итальянские компании к активному сотрудничеству с Азербайджаном

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем министра по вопросам экологического перехода Италии Ваннией Гава, которая находится с визитом в нашей стране для участия в VIII заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, министр отметил успешное развитие сотрудничества между нашими странами, важное значение в расширении связей визитов глав государств, проводимых переговоров.

Было подчеркнуто, что визит президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года дал серьезный импульс развитию двусторонних отношений.

На встрече было подчеркнуто о благоприятном инвестиционном и бизнес-климате Азербайджана, итальянские компании были приглашены к активному сотрудничеству.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov İtaliya şirkətlərini Azərbaycanla fəal əməkdaşlığa dəvət edib

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