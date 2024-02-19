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Микаил Джаббаров: Предпринимателям предоставлены субсидии в размере 71,5 млн манатов

Микаил Джаббаров: Предпринимателям предоставлены субсидии в размере 71,5 млн манатов По состоянию на 1 января 2024 года предпринимателям выплачено 71,5 млн манатов в рамках субсидирования процентных ставок по действующим кредитам.
Бизнес
19 февраля 2024 г. 11:34
Микаил Джаббаров: Предпринимателям предоставлены субсидии в размере 71,5 млн манатов

По состоянию на 1 января 2024 года предпринимателям выплачено 71,5 млн манатов в рамках субсидирования процентных ставок по действующим кредитам.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

Он отметил, что в прошлом году было продолжено предоставление субсидий субъектам бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19), для погашения имеющейся задолженности по кредитам.

"По состоянию на 31 декабря 2023 года предоставлены субсидии в размере 71,5 млн манатов по 5071 заявке, остаточная сумма кредита составила 893,4 млн манатов. В рамках программы поддержки до 31 декабря 2023 года пострадавшим от пандемии предпринимателям было выделено 52 млн манатов", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: More than $42 million in interest subsidies were disbursed to entrepreneurs
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Sahibkarlara 71,5 milyon manat faiz subsidiyası verilib"

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