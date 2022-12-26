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Микаил Джаббаров: Предпринимателям предоставлены процентные субсидии в размере 67,9 млн манатов

Микаил Джаббаров: Предпринимателям предоставлены процентные субсидии в размере 67,9 млн манатов На 1 декабря этого года предпринимателям выплачено 67,9 млн манатов в рамках механизма субсидирования процентов по кредитам.
Бизнес
26 декабря 2022 г. 11:34
Микаил Джаббаров: Предпринимателям предоставлены процентные субсидии в размере 67,9 млн манатов
Микаил Джаббаров

На 1 декабря этого года предпринимателям выплачено 67,9 млн манатов в рамках механизма субсидирования процентов по кредитам.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

Министр сообщил, что по состоянию на 1 декабря в Фонд развития предпринимательства поступило 6 333 обращения в рамках субсидирования процентов по кредитам. По 5 047 из них принято положительное решение о предоставлении субсидий.

”Утвержденная сумма субсидий составляет 71,4 млн манатов, из них 67,9 млн манатов выплачено предпринимателям", - отметил Джаббаров.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: $40M interest subsidy paid to entrepreneurs
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Sahibkarlara 67,9 milyon manat kreditlər üzrə faiz subsidiyası verilib"

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