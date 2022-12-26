Микаил Джаббаров: Предпринимателям предоставлены процентные субсидии в размере 67,9 млн манатов

На 1 декабря этого года предпринимателям выплачено 67,9 млн манатов в рамках механизма субсидирования процентов по кредитам.

На 1 декабря этого года предпринимателям выплачено 67,9 млн манатов в рамках механизма субсидирования процентов по кредитам.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

Министр сообщил, что по состоянию на 1 декабря в Фонд развития предпринимательства поступило 6 333 обращения в рамках субсидирования процентов по кредитам. По 5 047 из них принято положительное решение о предоставлении субсидий.

”Утвержденная сумма субсидий составляет 71,4 млн манатов, из них 67,9 млн манатов выплачено предпринимателям", - отметил Джаббаров.