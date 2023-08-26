Микаил Джаббаров: Предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования

Азербайджанские предприниматели пожертвовали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования для очистки освобожденных от оккупации территорий от мин.

Для очистки освобожденных от оккупации территорий от мин азербайджанские предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X“.

"День города Лачына - особый день в нашей стране, который олицетворяет заботу, сострадание и доброту. Вызывает гордость и радость, что именно в этот день машина для разминирования азербайджанского производства была представлена предпринимателями в качестве пожертвования в Фонд возрождения Карабаха для очистки освобожденных от оккупации территорий. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в это дело", - отметил он.