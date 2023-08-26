Микаил Джаббаров: Предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования
Микаил Джаббаров: Предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминированияАзербайджанские предприниматели пожертвовали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования для очистки освобожденных от оккупации территорий от мин.
Для очистки освобожденных от оккупации территорий от мин азербайджанские предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования.
Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X“.
"День города Лачына - особый день в нашей стране, который олицетворяет заботу, сострадание и доброту. Вызывает гордость и радость, что именно в этот день машина для разминирования азербайджанского производства была представлена предпринимателями в качестве пожертвования в Фонд возрождения Карабаха для очистки освобожденных от оккупации территорий. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в это дело", - отметил он.
#Laçın şəhəri günü ölkəmizdə həm də qayğı, mərhəmət və xeyirxahlıqla bağlı olan xüsusi günü təcəssüm etdirir. Məhz belə bir tarixdə Azərbaycan istehsalı olan minatəmizləmə maşınının sahibkarlar tərəfindən ianə olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin təmizlənməsi üçün Qarabağ… pic.twitter.com/k0jfkqSOnM