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Микаил Джаббаров: Предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования

Микаил Джаббаров: Предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования Азербайджанские предприниматели пожертвовали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования для очистки освобожденных от оккупации территорий от мин.
Бизнес
26 августа 2023 г. 14:26
Микаил Джаббаров: Предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования

Для очистки освобожденных от оккупации территорий от мин азербайджанские предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X“.

"День города Лачына - особый день в нашей стране, который олицетворяет заботу, сострадание и доброту. Вызывает гордость и радость, что именно в этот день машина для разминирования азербайджанского производства была представлена предпринимателями в качестве пожертвования в Фонд возрождения Карабаха для очистки освобожденных от оккупации территорий. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в это дело", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Sahibkarlar Qarabağ Dirçəliş Fonduna minatəmizləmə maşını ianə edib"

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