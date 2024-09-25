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Микаил Джаббаров: Правительство Азербайджана поддерживает переход к циркулярной экономике

Микаил Джаббаров: Правительство Азербайджана поддерживает переход к циркулярной экономике Учитывая глобальное изменение климата, правительство Азербайджана поддерживает переход к циркулярной экономике, внедрение чистых технологий, стимулирование использования чистых источников энергии, проекты по переработке и очистке загрязненных территорий.
Бизнес
25 сентября 2024 г. 11:21
Микаил Джаббаров: Правительство Азербайджана поддерживает переход к циркулярной экономике

Учитывая глобальное изменение климата, правительство Азербайджана поддерживает переход к циркулярной экономике, внедрение чистых технологий, стимулирование использования чистых источников энергии, проекты по переработке и очистке загрязненных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на международной конференции по углеродному ценообразованию, организованной Государственной налоговой службой в Баку.

По его словам, "зеленые проекты" предпринимателей поддерживаются льготными кредитами, грантами, сертификатами "Стартап".

"На освобожденных от оккупации землях предприняты шаги по применению концепций "умный город", "умное село" и "зона зеленой энергии", а также по созданию на этих территориях предприятий с иностранными инвестициями в сфере озеленения и декарбонизации", - отметил министр.

Он добавил, что на COP29 заинтересованные стороны будут широко проинформированы о реализации проектов на основе концепций "Углеродной нейтральности" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах:

"Приоритетом является развитие сектора возобновляемой энергии за счет иностранных инвестиций, превращение освобожденных территорий из серой зоны в зону "зеленой энергии", а Каспия - в центр производства и экспорта "зеленой энергии".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Azerbaijan supports transition to circular economy
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan hökuməti sirkulyar iqtisadiyyata keçidi dəstəkləyir"

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