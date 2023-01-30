Микаил Джаббаров: Поздравляем коллег, способствующих развитию таможенного дела

"Поздравляем с профессиональным праздником коллег, способствующих организации и развитию таможенного дела в нашей стране, желаем им успехов и новых достижений".

"Поздравляем с профессиональным праздником коллег, способствующих организации и развитию таможенного дела в нашей стране, желаем им успехов и новых достижений".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Напомним, что вскоре после восстановления государственной независимости Азербайджана 29 января 1992 года в стране была заложена основа независимой таможенной системы. Сегодня, 30 января, исполняется 31 год с создания таможенных органов Азербайджанской Республики.