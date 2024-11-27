О нас

Микаил Джаббаров: Портал зеленого роста поможет усовершенствовать стратегии зеленого перехода

Микаил Джаббаров: Портал зеленого роста поможет усовершенствовать стратегии зеленого перехода Представленный на COP29 "Портал зеленого роста" (https://growthlab.app/greenplexity), разработанный Министерством экономики Азербайджана в сотрудничестве с Гарвардским университетом США, поможет странам и инвесторам усовершенствовать стратегии зеленого пе
Бизнес
27 ноября 2024 г. 10:41
Микаил Джаббаров: Портал зеленого роста поможет усовершенствовать стратегии зеленого перехода

Представленный на COP29 "Портал зеленого роста" (https://growthlab.app/greenplexity), разработанный Министерством экономики Азербайджана в сотрудничестве с Гарвардским университетом США, поможет странам и инвесторам усовершенствовать стратегии зеленого перехода.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, интерактивный инструмент, созданный под руководством директора Growth Lab Гарвардского университета, профессора Рикардо Хаусманна, включает данные исследований по зеленой цепочке создания стоимости.

"Портал будет стимулировать формирование новых отраслей, новых рынков и направлений развития, которые служат декарбонизации.Поставщики безуглеродной экономики будут способствовать зеленому росту и сокращению глобальных выбросов", - отметил министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ВидеоMikayil Jabbarov: Green Growth Portal to assist in enhancing green transition strategies
Версия на азербайджанском языке ВидеоMikayıl Cabbarov: "Yaşıl artım portalı" yaşıl keçid strategiyalarını təkmilləşdirməyə kömək edəcək"

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi