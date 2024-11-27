Микаил Джаббаров: Портал зеленого роста поможет усовершенствовать стратегии зеленого перехода

Представленный на COP29 "Портал зеленого роста" (https://growthlab.app/greenplexity), разработанный Министерством экономики Азербайджана в сотрудничестве с Гарвардским университетом США, поможет странам и инвесторам усовершенствовать стратегии зеленого пе

Представленный на COP29 "Портал зеленого роста" (https://growthlab.app/greenplexity), разработанный Министерством экономики Азербайджана в сотрудничестве с Гарвардским университетом США, поможет странам и инвесторам усовершенствовать стратегии зеленого перехода.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, интерактивный инструмент, созданный под руководством директора Growth Lab Гарвардского университета, профессора Рикардо Хаусманна, включает данные исследований по зеленой цепочке создания стоимости.

"Портал будет стимулировать формирование новых отраслей, новых рынков и направлений развития, которые служат декарбонизации.Поставщики безуглеродной экономики будут способствовать зеленому росту и сокращению глобальных выбросов", - отметил министр.