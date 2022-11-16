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Микаил Джаббаров: Положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло 23 млрд долларов

Микаил Джаббаров: Положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло 23 млрд долларов В январе-сентябре текущего года положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана составило 23 млрд долларов США
Бизнес
16 ноября 2022 г. 14:12
Микаил Джаббаров: Положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло 23 млрд долларов

В январе-октябре текущего года положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана составило 23 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, это в 3,1 раза больше в годовом сравнении.

"Дальновидная политика президента страны превратила Азербайджан в устойчивого поставщика энергии для региона и Европы и принесла нашей стране значительные преимущества, включая политические, фискальные и экономические дивиденды. Особенно это касается поставок газа, добываемого во все больших объемах на газовом месторождении "Шахдениз", в Грузию, Турцию и Европу по Южному газовому коридору. По поручению главы государства, с целью повышения роли нашей страны как устойчивого поставщика энергии в меняющемся мире, при координации министерства энергетики проводятся важные работы по доставке энергии, произведенной из ВИЭ в нашей стране, в Европейский Союз. Все эти работы создают положительное сальдо во внешнеторговом балансе страны", - сказал Джаббаров.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Positive balance of foreign trade reaches $23B
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Xarici ticarət balansının müsbət saldosu 23 milyard dollara çatıb”

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