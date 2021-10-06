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Микаил Джаббаров: планы Азербайджана по Карабаху - в русле целей устойчивого развития

Микаил Джаббаров: планы Азербайджана по Карабаху - в русле целей устойчивого развития "Азербайджан после освобождения своих территорий от армянской оккупации поставил перед собой задачи по восстановлению этих земель, безопасному возвращению туда людей, обеспечению экономического развития, интеграции в экономику страны и тому подобное”.
Бизнес
6 октября 2021 г. 12:28
Микаил Джаббаров: планы Азербайджана по Карабаху - в русле целей устойчивого развития

Азербайджан после освобождения своих территорий от армянской оккупации поставил перед собой задачи по восстановлению этих земель, безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев, обеспечению экономического развития, интеграции в общую экономику страны, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Об этом Report передает с конференции “Финансирование устойчивого развития и "зеленое восстановление" после пандемии COVID-19” в Баку.

“Приоритеты Азербайджана в этом направлении совпадают с приоритетами Целей устойчивого развития (ЦУР). В период оккупации армяне полностью разрушили жилые дома, социальные объекты, экономику, учинили экологическую катастрофу. Восстановление этих территорий требует больших финансовых средств. Привлечение иностранных инвестиций на эти работы значительно увеличит общий приток капвложений в экономику Азербайджана”, — отметил он.

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Версия на английском языке Jabbarov: Key priorities related to Karabakh coincide with SDGs priorities
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Qarabağla bağlı prioritetlər DİM prioritetləri ilə üst-üstə düşür”

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