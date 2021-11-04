Микаил Джаббаров: Павильон Азербайджана на Dubai EXPO-2020 вызывает большой интерес

Всемирная выставка Dubai EXPO-2020 (Expo 2020 Dubai), предоставляющая возможности для расширения международного сотрудничества и инвестиций, является уникальной платформой для демонстрации инструментов устойчивого развития, поиска надежных партнеров и нов

Всемирная выставка Dubai EXPO-2020 (Expo 2020 Dubai), предоставляющая возможности для расширения международного сотрудничества и инвестиций, является уникальной платформой для демонстрации инструментов устойчивого развития, поиска надежных партнеров и новых направлений в бизнесе.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Участники выставки проявляют большой интерес к азербайджанскому павильону, организованному Центром Гейдара Алиева, где демонстрируются достижения страны в таких глобальных сферах, как диверсификация экономики страны, инвестиции в человеческий капитал, устойчивое развитие и охрана окружающей среды", - отметил он.