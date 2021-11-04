О нас
Report Georgia
Аудио новости

Микаил Джаббаров: Павильон Азербайджана на Dubai EXPO-2020 вызывает большой интерес

Микаил Джаббаров: Павильон Азербайджана на Dubai EXPO-2020 вызывает большой интерес Всемирная выставка Dubai EXPO-2020 (Expo 2020 Dubai), предоставляющая возможности для расширения международного сотрудничества и инвестиций, является уникальной платформой для демонстрации инструментов устойчивого развития, поиска надежных партнеров и нов
Бизнес
4 ноября 2021 г. 15:23
Микаил Джаббаров: Павильон Азербайджана на Dubai EXPO-2020 вызывает большой интерес

Всемирная выставка Dubai EXPO-2020 (Expo 2020 Dubai), предоставляющая возможности для расширения международного сотрудничества и инвестиций, является уникальной платформой для демонстрации инструментов устойчивого развития, поиска надежных партнеров и новых направлений в бизнесе.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Участники выставки проявляют большой интерес к азербайджанскому павильону, организованному Центром Гейдара Алиева, где демонстрируются достижения страны в таких глобальных сферах, как диверсификация экономики страны, инвестиции в человеческий капитал, устойчивое развитие и охрана окружающей среды", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan pavilyonu maraqla qarşılanır"

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
3 ноября 2021 г. 00:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi