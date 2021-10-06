О нас
Report Georgia
Аудио новости

Микаил Джаббаров: Пакет помощи в связи с пандемией охватил 5 млн граждан

Микаил Джаббаров: Пакет помощи в связи с пандемией охватил 5 млн граждан Если до пандемии коронавируса (COVID-19) в мировой экономике наблюдался в среднем годовой рост на 3,5%, то в 2020 году в период пандемии отмечался спад на 3,2%.
Бизнес
6 октября 2021 г. 12:08
Микаил Джаббаров: Пакет помощи в связи с пандемией охватил 5 млн граждан

Если до пандемии коронавируса (COVID-19) в мировой экономике наблюдался в среднем годовой рост на 3,5%, то в 2020 году в период пандемии отмечался спад на 3,2%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии "Финансирование устойчивого развития и "зеленое" восстановление после пандемии COVID-19".

“В прошлом году в связи с пандемией ВВП Азербайджана сократился на 4,3%. Несмотря на то, что доходы государства сократились, правительство оказало помощь населению и бизнесу в размере 2,7 млрд долларов для обеспечения макроэкономической стабильности. Этот пакет помощи охватил 5 млн граждан", - сказал он.

По словам министра, 2021-2022 годы станут периодом восстановления экономики Азербайджана, а положительная динамика позволит довести стоимость ненефтяного экспорта до 2,2 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Economy minister says pandemic relief covers 5,000,000 people in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Pandemiyaya görə yardım 5 milyon vətəndaşı əhatə edib”

Самое важное

В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
5 октября 2021 г. 12:28
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
5 октября 2021 г. 12:02
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
5 октября 2021 г. 11:22
Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
ФотоНПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
3 октября 2021 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi