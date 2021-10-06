Микаил Джаббаров: Пакет помощи в связи с пандемией охватил 5 млн граждан

Если до пандемии коронавируса (COVID-19) в мировой экономике наблюдался в среднем годовой рост на 3,5%, то в 2020 году в период пандемии отмечался спад на 3,2%.

Если до пандемии коронавируса (COVID-19) в мировой экономике наблюдался в среднем годовой рост на 3,5%, то в 2020 году в период пандемии отмечался спад на 3,2%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии "Финансирование устойчивого развития и "зеленое" восстановление после пандемии COVID-19".

“В прошлом году в связи с пандемией ВВП Азербайджана сократился на 4,3%. Несмотря на то, что доходы государства сократились, правительство оказало помощь населению и бизнесу в размере 2,7 млрд долларов для обеспечения макроэкономической стабильности. Этот пакет помощи охватил 5 млн граждан", - сказал он.

По словам министра, 2021-2022 годы станут периодом восстановления экономики Азербайджана, а положительная динамика позволит довести стоимость ненефтяного экспорта до 2,2 млрд долларов.