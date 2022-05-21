О нас

Микаил Джаббаров: Азербайджан и ОАЭ укрепляют отношения за счет расширения экономического сотрудничества

Микаил Джаббаров: Азербайджан и ОАЭ укрепляют отношения за счет расширения экономического сотрудничества Отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), основанные на крепкой дружбе, укрепляются за счет расширения экономического сотрудничества.
Бизнес
21 мая 2022 г. 11:49
Микаил Джаббаров: Азербайджан и ОАЭ укрепляют отношения за счет расширения экономического сотрудничества
Микаил Джаббаров

Отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), основанные на крепкой дружбе, укрепляются за счет расширения экономического сотрудничества.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает Report.

"Проходит 14 лет с момента создания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Объединенных Арабских Эмиратов", - написал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Azerbaijan, UAE enrich relations by strengthening economic cooperation
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan və BƏƏ əlaqələri iqtisadi əməkdaşlığımızın gücləndirilməsilə zənginləşir"

Самое читаемое

Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi