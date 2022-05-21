Микаил Джаббаров: Азербайджан и ОАЭ укрепляют отношения за счет расширения экономического сотрудничества

Отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), основанные на крепкой дружбе, укрепляются за счет расширения экономического сотрудничества.

Отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), основанные на крепкой дружбе, укрепляются за счет расширения экономического сотрудничества.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает Report.

"Проходит 14 лет с момента создания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Объединенных Арабских Эмиратов", - написал министр.