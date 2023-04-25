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Микаил Джаббаров: Основные нефтяные месторождения находятся на стадии сокращения добычи

Микаил Джаббаров: Основные нефтяные месторождения находятся на стадии сокращения добычи Основные нефтяные месторождения Азербайджана находятся на стадии сокращения добычи. Поэтому в ближайшие годы основная цель связана с развитием ненефтяного сектора.
Бизнес
25 апреля 2023 г. 12:59
Микаил Джаббаров: Основные нефтяные месторождения находятся на стадии сокращения добычи

Основные нефтяные месторождения Азербайджана находятся на стадии сокращения добычи. Поэтому в ближайшие годы основная цель связана с развитием ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в видеообращении к конференции на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане", организованной в Баку министерством, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при (KOBİA), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) (ASK).

"При этом добыча на газовых месторождениях будет постепенно увеличиваться. Но именно развитие ненефтяного сектора обеспечит наше устойчивое развитие, и наши предприниматели, в том числе микро, малый и средний бизнес, будут добиваться более высоких результатов благодаря постоянной заботе руководства страны и новым стимулам. Считаю, что в ближайшие годы наша главная цель должна быть связана с экспортом продукции, произведенной в ненефтяном секторе. Потому что, если экспортный продукт конкурентоспособен на региональных и мировых рынках, то он легко найдет свое место и на азербайджанском рынке. Именно в этом направлении будет продолжена экономическая политика и меры поддержки", - отметил он.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Main goal in next years related to development of non-oil sector
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Növbəti illərdə əsas hədəf qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlıdır"

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