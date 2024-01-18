Микаил Джаббаров обсудил с американской компанией перспективные проекты

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с президентом по международному развитию компании Coca-Cola Энрике Брауном.

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с президентом по международному развитию компании Coca-Cola Энрике Брауном.

Как передает Report, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети ”X“.

"Подчеркнули важность благоприятной экономической среды нашей страны и созданных для иностранных инвесторов возможностей для поощрения инвестиций. Также обсудили реализацию проектов, проводимых компанией в Азербайджане, потенциал диверсификации инвестиционного сотрудничества и перспективные проекты", - говорится в публикации.