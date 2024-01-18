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Микаил Джаббаров обсудил с американской компанией перспективные проекты

Микаил Джаббаров обсудил с американской компанией перспективные проекты Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с президентом по международному развитию компании Coca-Cola Энрике Брауном.
Бизнес
18 января 2024 г. 17:40
Микаил Джаббаров обсудил с американской компанией перспективные проекты

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с президентом по международному развитию компании Coca-Cola Энрике Брауном.

Как передает Report, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети ”X“.

"Подчеркнули важность благоприятной экономической среды нашей страны и созданных для иностранных инвесторов возможностей для поощрения инвестиций. Также обсудили реализацию проектов, проводимых компанией в Азербайджане, потенциал диверсификации инвестиционного сотрудничества и перспективные проекты", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses prospective projects with US company
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə perspektiv layihələr barədə müzakirələr aparıb

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