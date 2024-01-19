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Микаил Джаббаров обсудил с директором ВЭФ меры по стимулированию устойчивого бизнеса

Микаил Джаббаров обсудил с директором ВЭФ меры по стимулированию устойчивого бизнеса Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с управляющим директором Всемирного экономического форума (ВЭФ) Миреком Душеком предпринятые в стране шаги по стимулированию возможностей устойчивого бизнеса.
Бизнес
19 января 2024 г. 14:42
Микаил Джаббаров обсудил с директором ВЭФ меры по стимулированию устойчивого бизнеса

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с управляющим директором Всемирного экономического форума (ВЭФ) Миреком Душеком предпринятые в стране шаги по стимулированию возможностей устойчивого бизнеса.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х" по итогам встречи в Давосе.

"Обсудили активную поддержку Азербайджаном политики "зеленой энергетики" и инициатив по борьбе с изменением климата, предпринятые в стране шаги по стимулированию возможностей устойчивого бизнеса на фоне геоэкономических вызовов, а также актуальные вопросы повестки в рамках подготовки к COP29", - отметил Джаббаров.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov discusses measures to stimulate sustainable business with WEF managing director
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dünya İqtisadi Forumu ilə dayanıqlı biznes imkanlarının stimullaşdırılmasını müzakirə edib

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