Микаил Джаббаров обсудил с директором ВЭФ меры по стимулированию устойчивого бизнеса

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с управляющим директором Всемирного экономического форума (ВЭФ) Миреком Душеком предпринятые в стране шаги по стимулированию возможностей устойчивого бизнеса.

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с управляющим директором Всемирного экономического форума (ВЭФ) Миреком Душеком предпринятые в стране шаги по стимулированию возможностей устойчивого бизнеса.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х" по итогам встречи в Давосе.

"Обсудили активную поддержку Азербайджаном политики "зеленой энергетики" и инициатив по борьбе с изменением климата, предпринятые в стране шаги по стимулированию возможностей устойчивого бизнеса на фоне геоэкономических вызовов, а также актуальные вопросы повестки в рамках подготовки к COP29", - отметил Джаббаров.