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Микаил Джаббаров о значимости конкурса "Восхождение"

Микаил Джаббаров о значимости конкурса "Восхождение" Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров выступил на полуфинале конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Бизнес
28 июня 2021 г. 14:02
Микаил Джаббаров о значимости конкурса Восхождение

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров выступил на полуфинале конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Проходит полуфинальный этап конкурса "Восхождение", служащего таким важным целям, как выявление профессиональных кадров в нашей стране, поддержка интеллектуальных ресурсов, а также оценка управленческого потенциала участников.

Я верю, что результаты, достигнутые в рамках проекта, внесут вклад в формирование конкурентоспособного человеческого капитала в стране, повышение эффективности кадрового потенциала и устойчивое развитие страны. Удачи участникам конкурса", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov “Yüksəliş” müsabiqəsinin əhəmiyyətindən danışıb

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