Микаил Джаббаров о значимости конкурса "Восхождение"

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров выступил на полуфинале конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Проходит полуфинальный этап конкурса "Восхождение", служащего таким важным целям, как выявление профессиональных кадров в нашей стране, поддержка интеллектуальных ресурсов, а также оценка управленческого потенциала участников.
Я верю, что результаты, достигнутые в рамках проекта, внесут вклад в формирование конкурентоспособного человеческого капитала в стране, повышение эффективности кадрового потенциала и устойчивое развитие страны. Удачи участникам конкурса", - добавил министр.