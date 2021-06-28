Микаил Джаббаров о значимости конкурса "Восхождение"

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров выступил на полуфинале конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров выступил на полуфинале конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Проходит полуфинальный этап конкурса "Восхождение", служащего таким важным целям, как выявление профессиональных кадров в нашей стране, поддержка интеллектуальных ресурсов, а также оценка управленческого потенциала участников.

Я верю, что результаты, достигнутые в рамках проекта, внесут вклад в формирование конкурентоспособного человеческого капитала в стране, повышение эффективности кадрового потенциала и устойчивое развитие страны. Удачи участникам конкурса", - добавил министр.