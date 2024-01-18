Микаил Джаббаров назвал приоритеты в расширении экономического сотрудничества с Молдовой

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров назвал энергетику, торговлю и поощрение инвестиций приоритетными направлениями расширения экономического сотрудничества с Молдовой.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров назвал энергетику, торговлю и поощрение инвестиций приоритетными направлениями расширения экономического сотрудничества с Молдовой.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети ”X" по итогам встречи с министром экономического развития и цифровизации Молдовы Думитру Алайбой на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Джаббарова, в ходе переговоров также были обсуждены возможности увеличения числа совместных инициатив и содействия партнерству между бизнес-кругами Азербайджана и Молдовы.