Микаил Джаббаров: Направление Восток–Запад сохранит ключевое значение

Азербайджан по совокупной экономической капитализации Южного Кавказа и Центральной Азии объективно выступает центром не только с географической точки зрения, но и в сферах логистики, энергетики и других направлениях.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на I Азербайджанском Международном Инвестиционном Форуме.

По его словам, именно в этом контексте следует рассматривать ценностное предложение Азербайджана и всего региона: "На форуме мы обсуждаем, с одной стороны, фрагментированность экономики, а с другой – роль развивающихся рынков. В более широком региональном измерении Азербайджан органично связан и с Ближним Востоком, что не является случайностью. Реализуемые визионерские проекты направлены на диверсификацию экономики за пределы традиционно сильного энергетического сектора, а также на углубление интеграции, которая становится всё более очевидной в политическом и экономическом контексте".

Министр подчеркнул, что направление Восток–Запад продолжит сохранять ключевое значение: "Я уверен, что панель по вопросам связей будет крайне интересной, и приглашаю всех принять в ней участие. В то же время я убежден, что направление Север–Юг также заслуживает не меньшего внимания".