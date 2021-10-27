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Микаил Джаббаров: Намерены привлечь инвестиции в Карабах из стран-партнеров

Микаил Джаббаров: Намерены привлечь инвестиции в Карабах из стран-партнеров Мы заинтересованы в привлечении инвестиций из стран-партнеров на строительно-восстановительные работы в Карабахе.
Бизнес
27 октября 2021 г. 10:27
Микаил Джаббаров: Намерены привлечь инвестиции в Карабах из стран-партнеров

Мы заинтересованы в привлечении инвестиций из стран-партнеров на строительно-восстановительные работы в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время выступления на Инвестиционном и культурном саммите Азербайджана.

По его словам, 44-дневная Отечественная война способствовала изменению политической, экономической ситуации в регионе, установлению мира на Кавказе: "В настоящее время в Карабахе ведутся строительно-восстановительные работы. Вчера состоялась церемония открытия Физулинского аэропорта с участием президентов Азербайджана и Турции, был дан старт реализации ряда экономических инфраструктурных проектов.

Он отметил, что правительство Азербайджана проводит ряд работ в направлении возрождения региона, возвращения населения на освобожденные территории: "Возрождение Карабаха станет не только показателем политико-экономической мощи Азербайджана, но и основой устойчивого мира в регионе. Восстановление Карабаха имеет большое экономическое значение. Здесь есть возможности региональной интеграции.

Мы заинтересованы в привлечении инвестиций из стран-партнеров к восстановлению Карабаха. Наша страна вкладывает сюда большие инвестиции, здесь работают компании ряда зарубежных государств. Мы хотели бы видеть среди нас и предпринимателей из государств-членов Организации исламского сотрудничества. Мы верим, что наше сотрудничество в этой области будет взаимовыгодным".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: We are interested in attracting investments from partner countries to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Qarabağa tərəfdaş ölkələrdən investisiyaların cəlbində maraqlıyıq"

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