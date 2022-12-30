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Микаил Джаббаров: Наличие границы Нахчывана с Турцией и Ираном открывает дополнительные возможности

Микаил Джаббаров: Наличие границы Нахчывана с Турцией и Ираном открывает дополнительные возможности "Наличие границы Нахчывана с Турцией и Ираном открывает дополнительные возможности для бизнеса, торговли и экономики, и мы намерены в полной мере использовать эти возможности".
Бизнес
30 декабря 2022 г. 17:28
Микаил Джаббаров: Наличие границы Нахчывана с Турцией и Ираном открывает дополнительные возможности

Наличие границы Нахчывана с Турцией и Ираном открывает дополнительные возможности для бизнеса, торговли и экономики, и мы намерены в полной мере использовать эти возможности.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью телеканалу ITV.

Вместе с тем, по его словам, потенциал для создания новых предприятий в Нахчыване достаточно высок.

"В январе будет проведено однодневное специальное мероприятие совместно с предпринимателями, работающими и проживающими в Нахчыване, а также бизнесменами, заинтересованными в деятельности здесь, и соответствующими государственными структурами. На этом мероприятии будет проведен как презентация существующих возможностей, так и обмен мнениями о трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели", - сказал М.Джаббаров.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Naxçıvanın Türkiyə və İranla sərhəddinin olması əlavə imkanlar açır"

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