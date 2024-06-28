Микаил Джаббаров: На освобожденных территориях созданы тысячи рабочих мест

Агдамский промышленный парк является вторым промышленный парком в стране после Сумгайытского химического промышленного парка по числу резидентов.

Агдамский промышленный парк является вторым промышленный парком в стране после Сумгайытского химического промышленного парка по числу резидентов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на проходящем сегодня в Шуше мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе".

По его словам, главной целью является восстановление и реконструкция освобожденных территорий: "Там созданы тысячи рабочих мест, большая часть которых приходится на долю частного сектора".

Министр отметил, что на освобожденных территориях действуют льготы для предпринимателей.