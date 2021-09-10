Микаил Джаббаров: Мы поддерживаем создание Тюркского инвестфонда

"Азербайджан поддерживает создание Тюркского инвестиционного фонда".
Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
По его словам, целью создания фонда является оказание финансовой поддержки предпринимателям в тюркоязычных странах не только за счет средств третьей стороны, но и за счет собственных возможностей: "Экономический потенциал и возможности наших стран растут из года в год. Тюркский инвестфонд является удобной платформой для повышения качества нашего сотрудничества".