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Микаил Джаббаров: Критерии отбора руководителей в Азербайджане ясны

Микаил Джаббаров: Критерии отбора руководителей в Азербайджане ясны "Критерии отбора руководителей в Азербайджане ясны".
Бизнес
15 июля 2023 г. 11:13
Микаил Джаббаров: Критерии отбора руководителей в Азербайджане ясны

"Критерии отбора руководителей в Азербайджане ясны".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на открытии финального этапа III конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

"Благодаря конкурсу мы начали собирать лучших специалистов, имеющих определенный управленческий опыт. Мы должны рассматривать менеджмент как профессию, и у него есть свои риски. Необходимо серьезно работать над личностным развитием и поддержанием баланса. Успешные менеджеры, должны принимать правильные решения в контроле и управлении профессиональными рисками", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda idarəçilərin seçiminə dair meyarlar aydındır"

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