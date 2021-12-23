Микаил Джаббаров: Растет интерес стран региона к экономике Азербайджана

Интерес инвесторов из России, Турции, стран Центральной Азии к экономике страны значительно возрос.

Интерес инвесторов из России, Турции, стран Центральной Азии к экономике страны значительно возрос.

Как сообщает Report, об этом заявил местным СМИ министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что экономика Азербайджана интегрирована как в региональную, так и в глобальную экономику: “Мы ставим перед собой цель постоянного улучшения инвестиционного климата. После освобождения наших территорий от оккупации в регионе сложилась новая геоэкономическая реальность. В Азербайджан в основном инвестировали западные, развитые страны. Однако ход пандемии ясно демонстрирует тенденции замены глобализации регионализацией".

По словам Джаббарова, с другой стороны, это является четким сигналом к росту значения Азербайджана в этом регионе: "Этому есть несколько причин. В первую очередь, это существующая в стране макроэкономическая стабильность, стабильный курс национальной валюты. Рост интереса к инвестиционному климату страны является результатом многолетних инвестиций государства в инфраструктуру”.

“Мы не хотим сказать, что устранили все проблемы в инвестиционной среде. Когда мы знакомимся с перечнем проблем, который несколько лет назад были в международных отчетах, рекомендациях, анализах наших госорганов, то видим достаточно существенное качественное отличие от сегодняшнего перечня проблем. Рассматривая отчеты Европейского банка реконструкции и развития, Давосского экономического форума, мы видим, что Азербайджан не только сохраняет лидирующие позиции, но даже продвигается вперед. Этот процесс должен быть постоянным, потому что конкуренция всегда есть", - подчеркнул министр.

Отметим, что за последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил 57 млрд долларов США.