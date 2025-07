Азербайджан и Северная Македония рассматривают перспективы развития сотрудничества в таких сферах, как энергетика, инвестиции, торговля, туризм и аграрный сектор.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, в рамках рабочего визита в Северную Македонию он провел встречу с министром по европейским делам этой страны Орханом Муртезани.

"На встрече мы обсудили преимущества диверсификации направлений сотрудничества для обеих стран", - отметил министр.