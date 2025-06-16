Микаил Джаббаров и гендиректор Фонда развития Абу-Даби обсудили возможности инвестирования в Азербайджан

Министр экономики Микаил Джаббаров на полях Форума Международного фонда развития ОПЕК (OPEC Fund) встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мохаммедом Саифом Аль Сувейди.

Министр экономики Микаил Джаббаров на полях Форума Международного фонда развития ОПЕК (OPEC Fund) встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби (Abu Dhabi Fund for Development), входящего в Арабскую координационную группу, Мохаммедом Саифом Аль Сувейди.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, на встрече была подчеркнута благоприятная инвестиционная среда и экономический потенциал Азербайджана, рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, инноваций и других областях, а также обсуждены возможности инвестирования Фонда в приоритетные сектора нашей страны.