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Микаил Джаббаров: Ходжалинский геноцид - одно из самых тяжких преступлений против человечности

Микаил Джаббаров: Ходжалинский геноцид - одно из самых тяжких преступлений против человечности Ходжалинский геноцид - одно из самых тяжких преступлений против человечности в мировой истории.
Бизнес
26 февраля 2024 г. 10:03
Микаил Джаббаров: Ходжалинский геноцид - одно из самых тяжких преступлений против человечности

Ходжалинский геноцид - одно из самых тяжких преступлений против человечности в мировой истории.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

Министр отметил, что данное преступление не сломило волю азербайджанского народа.

"В ходе антитеррористических мер наша отважная армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева полностью восстановила суверенитет, в том числе был очищен от сепаратистов Ходжалинский район. Трехцветный флаг, гордо развевающийся сегодня в Ходжалы, говорит о торжестве справедливости. В 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида чтим память жертв этой трагедии, желаем упокоения душам всех шехидов", - отметил Джаббаров.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Khojaly genocide stands as one of most heinous crimes in human history
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Xocalı soyqırımı insanlıq əleyhinə ən ağır cinayətlərdəndir"

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