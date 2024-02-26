Микаил Джаббаров: Ходжалинский геноцид - одно из самых тяжких преступлений против человечности

Ходжалинский геноцид - одно из самых тяжких преступлений против человечности в мировой истории.

Ходжалинский геноцид - одно из самых тяжких преступлений против человечности в мировой истории.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

Министр отметил, что данное преступление не сломило волю азербайджанского народа.

"В ходе антитеррористических мер наша отважная армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева полностью восстановила суверенитет, в том числе был очищен от сепаратистов Ходжалинский район. Трехцветный флаг, гордо развевающийся сегодня в Ходжалы, говорит о торжестве справедливости. В 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида чтим память жертв этой трагедии, желаем упокоения душам всех шехидов", - отметил Джаббаров.