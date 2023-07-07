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Микаил Джаббаров: Группы SABAH вносят важный вклад в прогресс в стране

Микаил Джаббаров: Группы SABAH вносят важный вклад в прогресс в стране Формирование и развитие человеческого капитала с высоким интеллектом вносит важный вклад в прогресс нашей страны.
Бизнес
7 июля 2023 г. 11:26
Микаил Джаббаров: Группы SABAH вносят важный вклад в прогресс в стране

Формирование и развитие человеческого капитала с высоким интеллектом вносит важный вклад в прогресс нашей страны.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в Twitter.

"Проект групп SABAH создает значительные возможности для формирования поколения грамотных, способных и компетентных кадров в соответствии с требованиями экономики. Гордость быть частью этой истории. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в развитие этого проекта, реализованного при поддержке главы государства и первого вице-президента, и желаем им успехов и новых достижений", - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоSABAH groups project provides opportunities for development of educated, skilled, and innovative youth – economy minister 
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov: "SABAH” qrupları ölkədə tərəqqiyə mühüm töhfələr verir"

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