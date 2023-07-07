Микаил Джаббаров: Группы SABAH вносят важный вклад в прогресс в стране

Формирование и развитие человеческого капитала с высоким интеллектом вносит важный вклад в прогресс нашей страны.

Формирование и развитие человеческого капитала с высоким интеллектом вносит важный вклад в прогресс нашей страны.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в Twitter.

"Проект групп SABAH создает значительные возможности для формирования поколения грамотных, способных и компетентных кадров в соответствии с требованиями экономики. Гордость быть частью этой истории. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в развитие этого проекта, реализованного при поддержке главы государства и первого вице-президента, и желаем им успехов и новых достижений", - отметил он.