Микаил Джаббаров: Глобальный Бакинский форум еще раз доказывает свою значимость в качестве международной платформы

IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", на котором обсуждены вопросы трансформации экономики в эпоху глобализации, эффективного использования ресурсов, устойчивого и непрерывного роста, формирования налоговых обязательств н

IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", на котором обсуждены вопросы трансформации экономики в эпоху глобализации, эффективного использования ресурсов, устойчивого и непрерывного роста, формирования налоговых обязательств на справедливых принципах и равные возможности, еще раз доказывает свою значимость в качестве международной платформы.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем Twitter-аккаунте.

"Дебаты, прошедшие на форуме, подчеркивают важность объединения усилий на международном уровне для ответа на глобальные вызовы", - написал министр.

В Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители более 50 стран, а также влиятельных международных организаций.

Форум завершит работу сегодня.