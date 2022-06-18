Микаил Джаббаров: Глобальный Бакинский форум еще раз доказывает свою значимость в качестве международной платформы

IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", на котором обсуждены вопросы трансформации экономики в эпоху глобализации, эффективного использования ресурсов, устойчивого и непрерывного роста, формирования налоговых обязательств на справедливых принципах и равные возможности, еще раз доказывает свою значимость в качестве международной платформы.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем Twitter-аккаунте.
"Дебаты, прошедшие на форуме, подчеркивают важность объединения усилий на международном уровне для ответа на глобальные вызовы", - написал министр.
В Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители более 50 стран, а также влиятельных международных организаций.
Форум завершит работу сегодня.