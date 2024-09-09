Микаил Джаббаров: Глобальное изменение климата делает необходимым скорое развитие "зеленой" экономики

Глобальное изменение климата, истощение природных ресурсов и растущий спрос делают необходимым скорое развитие "зеленой" экономики.

Глобальное изменение климата, истощение природных ресурсов и растущий спрос делают необходимым скорое развитие "зеленой" экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

"Переход к "зеленой" экономике, в свою очередь, стал важным фактором устойчивого развития каждой страны. Не случайно одним из национальных приоритетов, определенных президентом Ильхамом Алиевым, является "Страна чистой окружающей среды и "зеленого роста". В связи с этим продолжается реализация "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", - отметил он.

Джаббаров подчеркнул, что в Азербайджане проводятся важные мероприятия в рамках Года солидарности во имя зеленого мира и подготовки к климатической конференции COP29.

"В целом, перед нами стоят важные задачи, связанные с внедрением экологически чистых технологий и увеличением "зеленого" производства. Одним словом, мы должны добиться экономического прогресса и повышения социального благосостояния на основе принципа защиты окружающей среды. В этой работе велика роль частного сектора, особенно малого и среднего бизнеса ", - добавил министр.