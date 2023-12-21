О нас

Министр: Ежегодно в ненефтегазовом секторе создается 70 тысяч новых рабочих мест

Министр: Ежегодно в ненефтегазовом секторе создается 70 тысяч новых рабочих мест За последние 5 лет, включая годы пандемии коронавируса (COVID-19), в ненефтегазовом секторе Азербайджана ежегодно создавалось 70 тысяч новых рабочих мест.
Бизнес
21 декабря 2023 г. 14:00
Министр: Ежегодно в ненефтегазовом секторе создается 70 тысяч новых рабочих мест

За последние 5 лет, включая годы пандемии коронавируса (COVID-19), в ненефтегазовом секторе Азербайджана ежегодно создавалось 70 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на проходящем в Баку азербайджано-турецком инвестиционном форуме, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и Турецкой Республики.

"Это количество людей, которые работают в частном секторе по трудовому контракту, и данная цифра больше, чем количество людей, которые ежегодно выходят на рынок труда в Азербайджане. Если принять во внимание вышедших на пенсию - ежегодно часть ресурсов уходит с рынка труда - это означает, что количество новых рабочих мест, созданных в Азербайджане за последние 5 лет, превышает количество людей, вышедших на рынок труда. Это в первую очередь связано с бизнес-средой и возможностями, созданными для частного сектора", - добавил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Every year, 70,000 new jobs are created in non-oil and gas sector
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Hər il qeyri-neft-qaz sektorunda 70 min yeni iş yeri yaradılır"

Другие новости из категории

Микаил Джаббаров: Азербайджан является страной со значительным капиталом
Микаил Джаббаров: Азербайджан является страной со значительным капиталом
21 декабря 2023 г. 14:58
Озгюр Вулкан Агар: Зангезурский коридор увеличит товарооборот между Азербайджаном и Турцией
Озгюр Вулкан Агар: Зангезурский коридор увеличит товарооборот между Азербайджаном и Турцией
21 декабря 2023 г. 14:22
Главная цель СЭЗ Алят - создание благоприятных условий для инвесторов
Главная цель СЭЗ "Алят" - создание благоприятных условий для инвесторов
21 декабря 2023 г. 14:01
В Гяндже откроется новая промышленная зона
В Гяндже откроется новая промышленная зона
21 декабря 2023 г. 13:46
Госагентство занятости оказало поддержку более 80 тыс. семей в создании малых хозяйств
Госагентство занятости оказало поддержку более 80 тыс. семей в создании малых хозяйств
21 декабря 2023 г. 13:10
Директор ABAD: В Азербайджане сформирована армия предпринимателей, составляющих основу экономики
Директор ABAD: В Азербайджане сформирована армия предпринимателей, составляющих основу экономики
21 декабря 2023 г. 12:50
Бакинский аэропорт предлагает широкий выбор направлений для зимних путешествий
Бакинский аэропорт предлагает широкий выбор направлений для зимних путешествий
21 декабря 2023 г. 12:39
Министр торговли Турции посетил Аллею шехидов
Министр торговли Турции посетил Аллею шехидов
21 декабря 2023 г. 12:33
Гёксель Ашан: Азербайджан - самая быстроразвивающаяся страна в регионе
Гёксель Ашан: Азербайджан - самая быстроразвивающаяся страна в регионе
21 декабря 2023 г. 12:29
Азербайджан и Турция подписали ряд документов
ФотоАзербайджан и Турция подписали ряд документов
21 декабря 2023 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi