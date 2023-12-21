Министр: Ежегодно в ненефтегазовом секторе создается 70 тысяч новых рабочих мест

За последние 5 лет, включая годы пандемии коронавируса (COVID-19), в ненефтегазовом секторе Азербайджана ежегодно создавалось 70 тысяч новых рабочих мест.

За последние 5 лет, включая годы пандемии коронавируса (COVID-19), в ненефтегазовом секторе Азербайджана ежегодно создавалось 70 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на проходящем в Баку азербайджано-турецком инвестиционном форуме, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и Турецкой Республики.

"Это количество людей, которые работают в частном секторе по трудовому контракту, и данная цифра больше, чем количество людей, которые ежегодно выходят на рынок труда в Азербайджане. Если принять во внимание вышедших на пенсию - ежегодно часть ресурсов уходит с рынка труда - это означает, что количество новых рабочих мест, созданных в Азербайджане за последние 5 лет, превышает количество людей, вышедших на рынок труда. Это в первую очередь связано с бизнес-средой и возможностями, созданными для частного сектора", - добавил министр.