Микаил Джаббаров: Цифровая стратегия CAREC способствует изменениям, инициированным Азербайджаном

Цифровизация и связанная с ней трансформация экономики послужат инструментом для дальнейшего расширения регионального сотрудничества в рамках CAREC.

Цифровизация и связанная с ней трансформация экономики послужат инструментом для дальнейшего расширения регионального сотрудничества в рамках CAREC.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своей приветственной речи в ходе проведенной сегодня 20-й Министерской конференции Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

«Цифровая стратегия CAREC 2030 будет способствовать изменениям, инициированным руководством нашей страны. В качестве председателя CAREC в 2021 году я хочу выразить приверженность Азербайджана продолжению содействия укреплению регионального сотрудничества и интеграции», - сказал министр.

В совместном заявлении министры дали высокую оценку Программе CAREC за адаптацию к вызовам пандемии COVID-19 и отметили прогресс в укреплении экономической устойчивости в регионе, улучшении инвестиционного климата и содействии торговле, среди прочих приоритетных областей.

Как стратегический и директивный орган высокого уровня, CAREC способствует экономическому росту и устойчивому развитию посредством сотрудничества между своими странами-членами при поддержке партнеров по развитию. С 2001 года финансирование, связанное с CAREC, составило 40 млрд долларов США для 213 региональных проектов, включая 15 млрд долларов США от Азиатского банка развития (АБР), 16 млрд долларов США от других партнеров по развитию и 9 млрд долларов США от правительств стран-участниц CAREC. Эти проекты помогли повысить эффективность автомобильных и железных дорог, упростить пересечение границ и улучшить доступ к энергии для миллионов людей.

Отметим, что АБР является секретариатом Программы CAREC.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 68 стран, из них 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.