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Микаил Джаббаров: Число работников в частном секторе превысило число работников в госсекторе

Микаил Джаббаров: Число работников в частном секторе превысило число работников в госсекторе В 2023 году в Азербайджане число работников, занятых в частном и ненефтяном секторах, превысило число работников, занятых в государственном и нефтяном секторах.
Бизнес
15 февраля 2024 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Число работников в частном секторе превысило число работников в госсекторе

В 2023 году в Азербайджане число работников, занятых в частном и ненефтяном секторах, превысило число работников, занятых в государственном и нефтяном секторах.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности министра экономики Микаил Джаббаров на проходящем в Баку форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики".

"В 2019 году, когда мы начали реализацию стимулирующей налоговой политики, на госпредприятиях работало более 850 тыс. наемных работников. В результате успешной работы в течение пяти лет число работников, занятых в частном секторе, превысило число работников, занятых в государственном секторе. За эти годы работники налоговой сферы стали подходить к выполнению своих обязанностей с более высокими стандартами", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Özəl sektorda işçi sayı dövlət sektorunda işçi sayını üstələyib"

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