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Микаил Джаббаров: Цены на продовольствие являются приоритетными

Микаил Джаббаров: Цены на продовольствие являются приоритетными В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева и текущей ситуацией, цены на продовольствие являются приоритетными, в связи с этим осуществляется деятельность на основании постановления об антиинфляционных мерах.
Бизнес
13 апреля 2022 г. 11:01
Микаил Джаббаров: Цены на продовольствие являются приоритетными

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева и текущей ситуацией, цены на продовольствие являются приоритетными, в связи с этим осуществляется деятельность на основании постановления об антиинфляционных мерах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам I квартала текущего года.

“Наряду с краткосрочными мерами по искоренению инфляции Центральным банком и другими соответствующими структурами, мы считаем, что могут быть предприняты шаги в отношении среднесрочных и долгосрочных мер”, - сказал министр экономики.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Ərzaq qiymətləri prioritetimizdir”

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