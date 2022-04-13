Микаил Джаббаров: Цены на продовольствие являются приоритетными

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева и текущей ситуацией, цены на продовольствие являются приоритетными, в связи с этим осуществляется деятельность на основании постановления об антиинфляционных мерах.

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева и текущей ситуацией, цены на продовольствие являются приоритетными, в связи с этим осуществляется деятельность на основании постановления об антиинфляционных мерах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам I квартала текущего года.

“Наряду с краткосрочными мерами по искоренению инфляции Центральным банком и другими соответствующими структурами, мы считаем, что могут быть предприняты шаги в отношении среднесрочных и долгосрочных мер”, - сказал министр экономики.