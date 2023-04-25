Микаил Джаббаров: Более 80% налогов приходится на частный сектор

В Азербайджане более 80% сборов налогов приходится на частный сектор.

В Азербайджане более 80% сборов налогов приходится на частный сектор.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в видеообращении к конференции на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане", организованной в Баку министерством, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) (ASK).

"Усиление частного сектора в устойчиво развивающемся Азербайджане всегда находится в центре стратегии социально-экономического развития, и в этой сфере проводится системная работа. В 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет увеличились на 82% и составили 15,5 млрд манатов. Это абсолютная рекордная сумма за время нашей независимости", - отметил он.

"В развитии экономики Азербайджана нарастают положительные тенденции. В 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 4,6% и составил 133,8 млрд манатов, в том числе в ненефтегазовом секторе рост составил 9,1% - до 69,8 млрд манатов. В структуре ВВП по ненефтегазовому сектору отмечен значительный рост в ряде отраслей. В течение 2022 года стоимость нашего внешнеторгового оборота увеличилась более чем на 55% и составила 52,6 млрд долларов США, в том числе стоимость экспорта выросла на 71,8% - до 38 млрд долларов США. В результате мер по диверсификации экономики и повышению экспортного потенциала стоимость экспорта ненефтяных продуктов выросла на 12,3% и превысила 3 млрд долларов США", - отметил он.