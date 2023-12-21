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Микаил Джаббаров: Азербайджан является страной со значительным капиталом

Микаил Джаббаров: Азербайджан является страной со значительным капиталом Азербайджан является страной со значительным капиталом.
Бизнес
21 декабря 2023 г. 14:58
Микаил Джаббаров: Азербайджан является страной со значительным капиталом

Азербайджан является страной со значительным капиталом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева и Турецкой Республики.

"Ежегодно мы фиксируем значительный профицит торгового баланса. Политика правительства Азербайджана заключается в том, чтобы разделять риски по капиталу между отечественными и зарубежными партнерами. Мы готовы к этому, у нас есть соответствующие инструменты. Энергоресурсы Азербайджана и проводимая тарифная политика создают идеальную возможность для того, чтобы промышленное производство в нашей стране было привлекательным", - отметил он.

По словам министра, Азербайджан не имеет выхода к открытому морю: "Это мешает конкурентоспособности в производстве промышленной продукции. Чтобы решить проблему, правительство обеспечивает покрытие транспортных расходов и корректирует тарифную политику".

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Kapital mövqeyimiz güclüdür"

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