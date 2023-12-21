Микаил Джаббаров: Азербайджан является страной со значительным капиталом

Азербайджан является страной со значительным капиталом.

Азербайджан является страной со значительным капиталом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева и Турецкой Республики.

"Ежегодно мы фиксируем значительный профицит торгового баланса. Политика правительства Азербайджана заключается в том, чтобы разделять риски по капиталу между отечественными и зарубежными партнерами. Мы готовы к этому, у нас есть соответствующие инструменты. Энергоресурсы Азербайджана и проводимая тарифная политика создают идеальную возможность для того, чтобы промышленное производство в нашей стране было привлекательным", - отметил он.

По словам министра, Азербайджан не имеет выхода к открытому морю: "Это мешает конкурентоспособности в производстве промышленной продукции. Чтобы решить проблему, правительство обеспечивает покрытие транспортных расходов и корректирует тарифную политику".