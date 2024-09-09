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Микаил Джаббаров: Азербайджан в рамках подготовки к COP29 организует мероприятия также и за рубежом

Микаил Джаббаров: Азербайджан в рамках подготовки к COP29 организует мероприятия также и за рубежом Азербайджан в рамках подготовки к климатической конференции COP29 организует различные мероприятия также и за рубежом.
Бизнес
9 сентября 2024 г. 11:29
Микаил Джаббаров: Азербайджан в рамках подготовки к COP29 организует мероприятия также и за рубежом

Азербайджан в рамках подготовки к климатической конференции COP29 организует различные мероприятия также и за рубежом.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

По его словам, мероприятия проводятся с целью реализации важных региональных и глобальных инициатив.

"Азербайджан может внести большой вклад в процесс COP. Однако, международное сотрудничество важно и необходимо, чтобы добиться максимального результата. В последующие месяцы мы будем действовать исходя из этого видения", - сказал министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: COP29 events are not limited to our country
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "COP29 çərçivəsindəki tədbirlər ölkəmizlə məhdudlaşmır"

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