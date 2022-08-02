Микаил Джаббаров: Азербайджан, Узбекистан и Турция будут поощрять совместные инвестиционные проекты

Сегодняшняя встреча стала плодотворной дискуссионной площадкой для укрепления сотрудничества между Азербайджаном, Узбекистаном и Турцией, поощрения совместных инвестиционных проектов, эффективного использования транспортно-логистических возможностей.

Сегодняшняя встреча стала плодотворной дискуссионной площадкой для укрепления сотрудничества между Азербайджаном, Узбекистаном и Турцией, поощрения совместных инвестиционных проектов, эффективного использования транспортно-логистических возможностей.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"Я был рад принять участие в первой трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции. Подписанная по итогам трехсторонней встречи Ташкентская декларация является важным вкладом в дальнейшее углубление и укрепление партнерских и дружественных связей между нашими странами", - отметил министр.