Микаил Джаббаров: Азербайджан считает важным развитие партнерства для ускорения климатических действий

Микаил Джаббаров: Азербайджан считает важным развитие партнерства для ускорения климатических действий

Азербайджан считает важным развитие партнерства и продвижение декарбонизации для ускорения климатических действий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на сессии в рамках Форума развития Фонда ОПЕК в Вене.

Министр также подчеркнул важность эффективного использования взаимосвязей между энергетическими, водными и продовольственными системами.

"Соблюдение обязательств по устойчивому развитию, продвижение декарбонизации, развитие партнерств для ускорения климатических действий и продвижение использования инновационных решений являются необходимыми условиями для достижения долгосрочной устойчивости и стабильности", - написал Джаббаров в социальной сети "X" по итогам своего выступления.