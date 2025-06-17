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Микаил Джаббаров: Азербайджан считает важным развитие партнерства для ускорения климатических действий

Микаил Джаббаров: Азербайджан считает важным развитие партнерства для ускорения климатических действий Микаил Джаббаров: Азербайджан считает важным развитие партнерства для ускорения климатических действий
Бизнес
17 июня 2025 г. 15:48
Микаил Джаббаров: Азербайджан считает важным развитие партнерства для ускорения климатических действий

Азербайджан считает важным развитие партнерства и продвижение декарбонизации для ускорения климатических действий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на сессии в рамках Форума развития Фонда ОПЕК в Вене.

Министр также подчеркнул важность эффективного использования взаимосвязей между энергетическими, водными и продовольственными системами.

"Соблюдение обязательств по устойчивому развитию, продвижение декарбонизации, развитие партнерств для ускорения климатических действий и продвижение использования инновационных решений являются необходимыми условиями для достижения долгосрочной устойчивости и стабильности", - написал Джаббаров в социальной сети "X" по итогам своего выступления.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "İqlim fəaliyyətini sürətləndirən tərəfdaşlıqların gücləndirilməsi önəm kəsb edir"

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