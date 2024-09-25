Микаил Джаббаров: Азербайджан проводит оценку роли фискальных инструментов в процессе декарбонизации

Повестка дня Азербайджана заключается в оценке роли фискальных инструментов в процессе декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на международной конференции по углеродному ценообразованию, организованной Государственной налоговой службой в Баку.

"Обсуждение этой темы с представителями авторитетных международных организаций и стран-членов Европейской организации налоговых администраций (IOTA) будет полезным", - отметил он.

По словам министра, одной из ключевых инициатив на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является создание Фонда действий по климатическому финансированию.

"Этот фонд призван сыграть важную роль в устранении существующих пробелов в климатическом финансировании. Предполагается, что основную часть капитала для фонда предоставят страны, занимающиеся добычей ископаемого топлива, а также компании, работающие в секторе нефтегазовой и угольной промышленности. Главной целью фонда является не только инвестирование в климатические инициативы в развивающихся странах и малых островных государствах, но и увеличение вклада стран с запасами ископаемого топлива и предприятий, занятых в этом секторе, в "зеленый переход", - сказал М.Джаббаров.