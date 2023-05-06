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Джаббаров: Азербайджан под руководством Гейдара Алиева начал свой путь к прогрессу и процветанию

Джаббаров: Азербайджан под руководством Гейдара Алиева начал свой путь к прогрессу и процветанию "Путь к прогрессу и процветанию нашей страны начался с того момента, когда в 1969 году Гейдар Алиев впервые был назначен главой Азербайджана".
Бизнес
6 мая 2023 г. 11:54
Джаббаров: Азербайджан под руководством Гейдара Алиева начал свой путь к прогрессу и процветанию

Путь к прогрессу и процветанию нашей страны начался с того момента, когда в 1969 году Гейдар Алиев впервые был избран главой Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

"В центре будущего развития Азербайджана в то время стояли определенные великим лидером цели коренного изменения экономики, превращения республики из экспортера сырья в производителя готовой продукции, возрождения сельского хозяйства, повышения социального, культурного и образовательного уровня населения", - сказал министр.

Он добавил, что возвращение Гейдара Алиева к власти во второй раз - в 1993 году по требованию народа - стало началом качественно нового этапа в истории нашей страны.

M.Джаббаров отметил, что подписание "Контракта века" привело к коренным изменениям в экономике Азербайджана: "Экономическое развитие, ускоренное дальновидной нефтяной стратегией, в последующие годы получило более широкий размах. В частности, восстановление нефтяной и нефтехимической промышленности заложило основу для будущего развития нашей страны. Крупные проекты, реализованные в нефтегазовом секторе, стимулировали развитие и других областей".

Министр экономики отметил, что успешную политику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева продолжает президент Ильхам Алиев: "Особо следует отметить работу, проделанную в области подготовки профессиональных специалистов. Принятые государственные программы, связанные с обучением тысяч азербайджанских молодых людей в передовых зарубежных вузах, имеют большое значение для последующего этапа развития нашей страны".

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Heydər Əliyev ölkəyə rəhbər təyin olunandan tərəqqi və rifah yolumuz başlayıb"

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