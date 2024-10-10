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Микаил Джаббаров: Азербайджан открыт для талантливых специалистов из-за рубежа

Микаил Джаббаров: Азербайджан открыт для талантливых специалистов из-за рубежа Азербайджан открыт для талантливых специалистов, прибывающих из-за рубежа.
Бизнес
10 октября 2024 г. 11:34
Микаил Джаббаров: Азербайджан открыт для талантливых специалистов из-за рубежа

Азербайджан открыт для талантливых специалистов, прибывающих из-за рубежа.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Инновационном саммите INMerge, организованном ООО PAŞA Holding в Баку.

По его словам, недостаточно фокусироваться только на кадровом потенциале нашей страны.

"Мы открыты и для талантливых специалистов, приезжающих из-за рубежа. Им оказывается поддержка посредством программы "Высококвалифицированный мигрант". Ключевые инновационные компетенции являются одним из основных критериев. Это позволяет стране перенимать передовой международный опыт, знания и технологии для ускорения развития инновационной экономики", - сказал он.

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Версия на английском языке Economy Minister says Azerbaijan's doors open for foreign skilled professionals
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: "Xaricdən gələn istedadlı kadrlara da açığıq"

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